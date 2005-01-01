Алесю Кафельникову обокрали и шантажируют интимными фото

Представитель модели написала заявление в полицию, заявив о пропаже дорогой сумки, паспорта, телефона и ключей от квартиры Кафельниковой.

В конце мая модель Алеся Кафельникова потеряла свой рюкзак Louis Vuitton. Девушка надеялась, что кто-то найдет пропажу и свяжется с ней, чтобы вернуть вещи, но вместо этого в ее соцсетях появилось объявление с просьбой прислать деньги на карту, сообщает издание Super.

По версии потерпевших, рюкзак нашла и не вернула знакомая Кафельниковой, ее имя они сообщили правоохранительным органам.

«Мне крайне неприятно и обидно, как было бы любому человеку на моем месте. Это незаконное вторжение в частную жизнь подлым, преступным путем, ранившее не только меня, но и моих близких. Пусть это испытание будет уроком для меня и всех, кого это тоже может коснуться», – заявила модель изданию. В настоящее время Кафельникова находится на плановом лечении в больнице.

Напомним, ранее в Сеть попали интимные фотографии 19-летней модели Алеси Кафельниковой и 22-летнего рэпера Pharaoh, которые были опубликованы с потерянного телефона.

В июле прошлого года девушка попала в реанимацию.