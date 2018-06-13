Джигурде отказали в праве участвовать в выборах мэра Москвы

Актер и шоумен Никита Джигурда не может выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы, поскольку имеет двойное гражданство, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Согласно пункту 3.1 статьи 4 федерального закона «О гарантиях», не может», – сказал Реут РИА «Новости» в ответ на вопрос, сможет ли Джигурда баллотироваться с двойным гражданством.

Ранее Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы.

Он уточнил, что «все формальности соблюдены» и документы он уже подал. «Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира», – сказал он.

Отметим, что кроме российского у Джигурды есть украинское гражданство.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник, 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.