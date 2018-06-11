Члены партии Саакашвили задержаны в Тбилиси за нарушение порядка на митинге

Несколько лидеров партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» задержаны полицией в Тбилиси в понедельник на митинге на проспекте Руставели за нарушение порядка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил представитель «Нацдвижения» Заал Удумашвили, среди задержанных – депутат парламента Грузии Ника Мелия, члены городского парламента Тбилиси «сакребуло», а также «десятки наших единомышленников».



В центре столицы Грузии мобилизованы спецназ и патрульная полиция. В правящей «Грузинской мечте» не подтверждают задержание оппозиционных депутатов. «Грузинская мечта» говорит о провокациях со стороны «националов».



МВД обещает позже выступить с официальной позицией.



Столкновения «националов» с полицией произошли после демонтажа палаток, которыми оппозиционеры перекрыли проспект Руставели, требуя отставки министров внутренних дел и юстиции. Их винят в том, что до сих пор нет полной картины кровавой драки старшеклассников в Тбилиси в декабре, когда были убиты два подростка. По этому делу к длительным срокам приговорены двое, но отец одного из убитых считает, что должны быть осуждены другие участники драки и те, кто их покрывал. Сначала в Тбилиси начались акции протеста общественности за масштабное расследование этой драки, а потом митинги были поддержаны «националами». После политизации требований на акциях и присоединения к ним сторонников Саакашвили, значительная часть общественности отказалась выходить на улицы.



На днях подал в отставку Главный прокурор Грузии. С 13 июня начнет работу временная парламентская комиссия по этому делу. Ее возглавил представитель оппозиционной «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. Дело о драке заново расследует МВД, после чего арестовали еще 2 человек. Однако партия Саакашвили решила пойти на радикализацию и стала перекрывать центр Тбилиси. Сам экс-президент в социальных сетях заявил, что вскоре в стране произойдет смена власти.