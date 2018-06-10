В США арестовали актера Винса Вона

В Манхэттен-Бенч в Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в воскресенье в 4 утра по местному времени (15.00 мск), передает RT.

Вон пока находится в полицейском участке.

Он известен по фильмам «Тусовщики» (1996) и «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997), также сыграл одну из ключевых ролей во втором сезоне сериала «Настоящий детектив».