Российская прыгунья одержала 42-ю победу подряд

Прыгунья в высоту россиянка Мария Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, одержав 42-ю победу подряд.

Ласицкене взяла высоту в 2,00 метра, опередив по количеству попыток представительницу Болгарии Мирелу Демиреву (Болгария), которая показала тот же результат, но за большее число попыток, передает РИА «Новости».

Ласицкене, как и остальные российские легкоатлеты, выступают в нейтральном статусе.