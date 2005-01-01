Пенс заявил о подготовке Трампа к встрече с Ким Чен Ыном на протяжении всей жизни

Глава американского государства Дональд Трамп «всю свою жизнь» готовился к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Саммит США и Северной Кореи Пенс назвал «историческим». По словам вице-президента США, Трамп «готовился к этому всю свою жизнь» и «с уверенностью подходит» к саммиту, передает ТАСС.

Трамп «положил конец неудавшимся политическим решениям и нарушенным обещаниям, которые продолжались годами», считает вице-президент. Он подчеркивает, что США и их союзники «заняли жесткую позицию», оказав на Северную Корею «беспрецедентное давление» в области экономики и дипломатии, что «привело к изменению» позиции КНДР.

Пенс напомнил, что КНДР уж участвовала в Олимпийских играх, кроме того, состоялся «прорывной саммит» с Республикой Корея, КНДР освободила из-под стражи американцев корейского происхождения, причем сделала это «без каких-либо уступок» со стороны Вашингтона.

Президент США не станет «тратить время и не повторит ошибок прошлого», если власти КНДР настроены не достаточно серьезно. Трамп, по словам Пенса, полагает, что «Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа».

Axios со ссылкой на два источника, имеющих отношение к подготовке саммита в Сингапуре, пишет, что Трамп намерен рассмотреть возможность установления официальных дипотношений с КНДР и открытия посольства США в Пхеньяне, передает РИА «Новости».

Напомним, и Трамп, и Ким Чен Ын уже вылетели в Сингапур.