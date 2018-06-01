YouTube заблокировал канал украинского пранкера Вольнова

Видеохостинг YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков).

Как сообщается на странице канала, причиной блокировки стало нарушение принципов видеохостинга.

Напомним, в конце марта Вольнов, распространявший слухи о количестве жертв при пожаре в Кемерово, был объявлен в международный розыск. До этого Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера. В отношении Вольнова расследуется уголовное дело по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти или вражды).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.