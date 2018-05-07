Средневзвешенный курс доллара снизился до 62,7 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, снизился на 48,64 копейки, составив 62,7148 рубля.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 63,2012 рубля за доллар, передает ПРАЙМ.