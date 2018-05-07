Рубль в начале дня снизился к доллару и вырос к евро

Курс доллара утром понедельника, 7 мая, вырос на 7 копеек – до 62,57 рубля, евро снизился на 15 копеек – до 74,65 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,84% – до 75,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».