Авербух и Тарасова оценили ситуацию вокруг Медведевой

Российский фигурист Илья Авербух и тренер Татьяна Тарасова прокомментировали ситуацию вокруг фигуристки Евгении Медведевой, которая ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и, по слухам, собирается сменить гражданства.

«Уверен, сейчас нет ни одного человека в мире фигурного катания, который бы мог сказать, это пойдет ей на пользу или нет. Не знает об этом ни Женя, не знает об этом никто. Но Женя – пахарь, Женя – труженик, Женя – очень талантливый человек. Думаю, что она понимает новый вызов и может быть он для нее и есть та мотивация, чтобы продолжить спортивную карьеру», – заявил Авербух в интервью «Первому каналу».

«Чтобы Жене принять такое решение, как она приняла, нужны основания. Она не похожа не того человека, который легко освобождается от людей, которые составляли ее мир», – заметила Тарасова.

Напомним, накануне тренер Этери Тутберидзе сообщила, что не может связаться с фигуристкой Евгенией Медведевой, спортсменка не отвечает на звонки и смс. Тутберидзе заявила, что «Женя от нас ушла».

Перед этим сообщалось, что Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Пользователи соцсетей резко негативно реагируют на планы фигуристки Евгении Медведевой перейти к канадскому тренеру и сменить спортивное гражданство.