Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика в Бурятии

Двухлетний мальчик пропал в Бурятии, на месте предполагаемой пропажи обнаружена надпись «умрет», сообщил официальный представитель регионального СК Дмитрий Столяров.

По словам Столярова, ребенок пропал в воскресенье вечером в Иволгинском районе. Мать малыша пошла в гости к сестре, оставив ребенка возле дома играть с другими детьми.

Через 20 минут она вернулась и обнаружила, что сын исчез. До настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно.

«По данным следствия, ДНТ «Эдэм» расположено рядом с рекой «Степная Протока». Сразу после исчезновения ребенка к месту происшествия вместе с членами следственно-оперативной группы прибыл кинолог, однако служебно-розыскная собака не смогла найти след мальчика. На побережье реки, на всем протяжении вдоль населенного пункта, следов ребенка также не было обнаружено», – передает РИА «Новости» слова Столярова.

По его словам, что «на берегу реки была обнаружена надпись «умрет». Следствие установит, кто ее сделал и имеет ли она отношение к исчезновению мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «похищение заведомо несовершеннолетнего», проводятся необходимые следственные, процессуальные и поисковые мероприятия.

В ближайшее время на реке будет организована работа водолазов. Отдаленные участки вокруг населенного пункта обследует беспилотник.