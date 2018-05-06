Ученые опровергли наличие тайной комнаты в гробнице Тутанхамона

Итальянские ученые в ходе третьего по счету исследования гробницы фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора не смогли подтвердить наличие потайных комнат, прилегающих к его усыпальнице, сообщило министерство по делам древностей Египта.

«Результаты высокоточного геофизического исследования подтверждают, что никаких скрытых внутренних или прилегающих к гробнице Тутанхамона помещений не существует», – приводит РИА «Новости» текст заявления министерства.

Также не были обнаружены признаки наличия потайных ходов, дверных проемов или лестниц.

Это окончательное исследование, которое призвано закончить споры о возможных скрытых в стенах гробницы за фресками помещений, которые якобы могли быть замаскированным захоронением царицы Нефертити.

В 2015 году сообщалось, что египетское министерство по делам древностей обнаружило новые доказательства в пользу теории о наличии в гробнице фараона Тутанхамона секретной комнаты, которые удалось получить с помощью инфракрасных снимков.