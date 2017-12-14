МИД разъяснил ситуацию с приглашением Грибаускайте на инаугурацию Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова внесла ясность в ситуацию с приглашением, направленным представителям Литвы на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

На своей странице в Facebook Захарова посетовала на путаницу, произошедшую в российских СМИ с подачи прибалтийских изданий. Сначала появились сообщения о том, что приглашение на инаугурацию литовская сторона не получила, а потом – что оно якобы было направлено президенту этой страны.

По словам официального представителя МИД, приглашение литовской стороне было направлено по линии департамента государственного протокола МИД в посольство этой страны. Захарова подчеркнула, что приглашения отправлялись «именно послам».

«Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучение приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы – приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок», – добавила она.

Захарова призвала журналистов быть «повнимательнее». «Из-за вас мы вчера с Далей Грибаускайте в топе «Яндекса» пару часов простояли. А у меня на субботу были планы получше)» – написала она. В соседней публикации в Facebook Захарова рассказывает о своей поездке в Измайловский парк.