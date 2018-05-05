Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Путина

На церемонию инаугурации президента России Владимира Путина не были приглашены президент Литвы Даля Грибаускайте и посол страны в Москве Ремигиюс Мотузас, сообщают местные СМИ.

Так, в пресс-службе дворца президента Литвы сообщили, что «приглашение на церемонию получено не было», а в МИД страны уточнили, что «до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол (...) в Москве», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал lzinios.

В МИД Литвы добавили, что «об участии в инаугурации будет решено после получения приглашений».

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц не посетит церемонию инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.