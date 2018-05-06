Нетаньяху собрался с помощью Путина остановить «иранскую агрессию»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным особой в связи с активизирующимися попытками Ирана «закрепиться в Сирии» и разместить там мощное вооружение.

«Встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что встречи с Путиным всегда «важны для безопасности Израиля».

Нетаньяху также отметил, иранские войска в последние месяцы якобы перебрасывают в САР «современное наступательное и оборонительное вооружение», в том числе системы ПВО, ракеты «земля-земля» и ударные «беспилотники».

«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас», – заявил он.

Напомним, Нетаньяху посетит Москву 9 мая с рабочим визитом и посетит парад Победы.