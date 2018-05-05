В Крыму объяснили беззубость украинских призывов к блокаде Керченского пролива

Украина не смогла забрать свои суда из Севастополя, когда ей предложили сделать это, потому говорить о конвоировании кораблей и блокаде Керченского пролива с украинской стороны «несерьезно», заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель сказал, что расценивает «информационный вброс со стороны Кабаненко» как провокацию, так как «сегодня ВМС Украины недееспособны», передает RT.

«Они даже свои суда, которые им предложили вывезти из города Севастополя, не смогли забрать. А уж говорить о конвоировании судов – это просто несерьезно и нереально», – отметил он.

Гемпель также подчеркнул, что Россия по максимуму старается обеспечивать безопасность собственным судам и «бесперебойную работу (...) пограничных постов и таможен».

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко призвал готовиться к блокаде Керченского пролива, а также предложил сопровождать гражданские суда военными кораблями.