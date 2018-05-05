На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива

Киев должен готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России, заявил экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

Кабаненко заявил в интервью порталу «Обозреватель», что украинская погранслужба должна прорабатывать возможность организации конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

В этом случае, пояснил экс-замминистра обороны Украины, «меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».

Он добавил, что украинским пограничникам следует приготовиться к различным «негативным сценариям», в том числе к блокаде прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска.

Также Киеву нужно усилить патрулирование на море в ответ на «использование россиянами внутренний судоходных путей Украины».

При этом Кабаненко посетовал на то, что обещанные Украине американские патрульные катера класса Island так и не были поставлены.

Напомним, обстановка в Азовском море обострилась в конце марта после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом России с десятью членами экипажа. Все они граждане России, однако Киев считает их украинскими гражданами.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

В мае российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле. В ответ Киев направил ноту протеста.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинское судно с браконьерами на экипаж захваченного пограничниками Украины рыболовецкого сейнера «Норд».

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