Бывшие сторонники Навального призвали не участвовать в протестной акции

Бывшие сторонники Алексея Навального призвали не выходить в субботу на протестные акции. Активист Владимир Акименков назвал глупым «сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов», а Виталий Серуканов не исключил, что Навальный повторяет сценарий событий 2012 года на Болотной площади в Москве.

Активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию блогера Алексея Навального.

«Было бы глупым сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, от 6 мая до «НеДимонов». Сесть за интересы обманщика и манипулятора, который не только не способствует приближению чего-то более справедливого, чем путинский режим, – но и всячески помогает режиму воспроизводить это новейшее самодержавие», – пишет Акименков в Faceebok.

Он предупредил, что «вас, при случае, наградят тюрьмой». «Леша же продолжит как сыр в масле кататься. Может быть понятной идея отсидеть ради чего-нибудь светлого – но отправляться в тюрьму за корыстный интерес Навального и его хозяев? Нет уж, спасибо», – считает Акименков, который летом 2012 года был арестован по «Болотному делу».

О том, что акция Навального – очередной обман, рассказал бывший замглавы московского штаба президентской кампании Навального Виталий Серуканов. В размещенном на сайте YouTube видео он заявил, что акция Навального – заезженная пластинка и призвал вспомнить июньские события на Болотной площади в 2012 году.

«Ситуация повторится практически точь-в-точь. Тогда мы до последнего рассказывали, вешали людям лапшу на уши, что мы будем проводить согласованное мероприятие на проспекте Сахарова, хотя практически за неделю знали, что Алексей Навальный отказался от этого варианта и выбрал Тверскую, потому что он боится, что люди не соберутся, не будет задержаний, соответственно, не будет хайпа и не будет ЕСПЧ. Это на самом деле, действительно, было совершенно так. Очень многие в штабе это знают... Ситуация повторяется и сейчас, только уже никто не ищет каких-то отмазок, все делалось уже практически в тупую: взяли и отказались. При этом людей никто не бережет», – рассказал Серуканов.

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая акции протеста. Кроме столицы блогер призывал своих сторонников выходить на улицы в других городах.

Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Напомним, Навальному предлагали провести согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова, но Навальный отказался и заявил о планах провести акцию на намеченном месте. Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сошлись во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.