Бывшие сторонники Навального призвали не участвовать в протестной акции

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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

Только «Почта России» отметила юбилей немецкого философа и экономистаФото: Акционерное общество «Марка»
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Этот юбилей отмечается в России более чем скромно. Уже почти три десятилетия марксизм не является «единственно верным учением» – так что все ограничилось выпуском памятной почтовой марки. Как относиться к роли к марксизма в истории России - и есть ли у него будущее? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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          Бывшие сторонники Навального призвали не участвовать в протестной акции

          5 мая 2018, 11:27

          Текст: Евгений Романов

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          Бывшие сторонники Алексея Навального призвали не выходить в субботу на протестные акции. Активист Владимир Акименков назвал глупым «сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов», а Виталий Серуканов не исключил, что Навальный повторяет сценарий событий 2012 года на Болотной площади в Москве.

          Активист «Левого фронта» Владимир Акименков посоветовал не ходить на субботнюю протестную акцию блогера Алексея Навального.

          «Было бы глупым сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, от 6 мая до «НеДимонов». Сесть за интересы обманщика и манипулятора, который не только не способствует приближению чего-то более справедливого, чем путинский режим, – но и всячески помогает режиму воспроизводить это новейшее самодержавие», – пишет Акименков в Faceebok.

          Он предупредил, что «вас, при случае, наградят тюрьмой». «Леша же продолжит как сыр в масле кататься. Может быть понятной идея отсидеть ради чего-нибудь светлого – но отправляться в тюрьму за корыстный интерес Навального и его хозяев? Нет уж, спасибо», – считает Акименков, который летом 2012 года был арестован по «Болотному делу».

          О том, что акция Навального – очередной обман, рассказал бывший замглавы московского штаба президентской кампании Навального Виталий Серуканов. В размещенном на сайте YouTube видео он заявил, что акция Навального – заезженная пластинка и призвал вспомнить июньские события на Болотной площади в 2012 году.

          «Ситуация повторится практически точь-в-точь. Тогда мы до последнего рассказывали, вешали людям лапшу на уши, что мы будем проводить согласованное мероприятие на проспекте Сахарова, хотя практически за неделю знали, что Алексей Навальный отказался от этого варианта и выбрал Тверскую, потому что он боится, что люди не соберутся, не будет задержаний, соответственно, не будет хайпа и не будет ЕСПЧ. Это на самом деле, действительно, было совершенно так. Очень многие в штабе это знают... Ситуация повторяется и сейчас, только уже никто не ищет каких-то отмазок, все делалось уже практически в тупую: взяли и отказались. При этом людей никто не бережет», – рассказал Серуканов.

          В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Навальный анонсировал проведение в Москве 5 мая акции протеста. Кроме столицы блогер призывал своих сторонников выходить на улицы в других городах.

          Ранее Навальный сообщал, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. Напомним, Навальному предлагали провести согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова, но Навальный отказался и заявил о планах провести акцию на намеченном месте. Прокуратура уже предупредила Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции и подчеркнула, что блогеру «были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты».

          Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сошлись во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара. «Те, кто решит выйти на эту несанкционированную акцию, будут тешить самолюбие Навального. Это просто манипуляция людьми», – считает политолог Дмитрий Гусев.


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