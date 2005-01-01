Москва ответила на призывы взять ответственность за крушение MH17

Требования стран Запада к Москве признать ответственность за крушение самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине после предвзятого и однобокого расследования абсурдны, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Словом, даже приведенные сегодня факты указывают на предвзятость и однобокость ведущегося расследования. И в этих условиях нам адресуются призывы принять ответственность за произошедшее? Вам самим не очевидна абсурдность данных требований? Более того, напомню, что пытаться разговаривать с Россией языком ультиматумов никому не позволено!» – заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ, передает РИА «Новости».

Он также заметил, что расследование международной следственной группы по крушению MH17 основывается на сомнительных данных из социальных сетей.

«Расследование основывается на сомнительных изысканиях в соцсетях так называемых блогеров агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов. Вы серьезно предлагаете опираться на такие данные? Получается, что теперь любой блогер может выдвинуть гипотезу, и государства ее поддержат? Где хоть какие-то реальные доказательства, помимо отретушированных фотографий с сомнительного сайта? Ведь голландские эксперты были на месте трагедии, общались с местными жителями, собирали материалы. Обнародуйте их», – заявил Лукашевич.

«В настоящий момент у Генеральной прокуратуры России находятся на рассмотрении ещё два запроса об оказании правовой помощи. Почему совместная следственная группа не дождалась нашей реакции и выдвинула свою версию событий в условиях формальной незавершенности расследования?» – заявил Лукашевич.

При этом дипломат подчеркнул, что, «несмотря на множество вопросов, которые у нас остаются, Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию, чтобы добиться установления истины трагедии и привлечения к ответственности виновных в ее совершении. Главное, чтобы наше сотрудничество было честным, а предоставляемые нами сведения и факты не игнорировались».

Напомним, на минувшей неделе Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года. Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.

Президент России Владимир Путин по этому поводу официально заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что публичные обвинения России в крушении малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году специально сделаны в преддверии ЧМ-2018.