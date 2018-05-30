Ким Кардашьян встала на «место Климкина» у стола Трампа

Пользователи социальных сетей по итогам встречи фотомодели и телеведущей Ким Кардашьян с президентом США Дональдом Трампом обратили внимание, что она встала на место, которое в мае прошлого года занял для фотосессии с американским лидером глава МИД Украины Павел Климкин.

Встреча Трампа с Ким Кардашьян, в ходе которой обсуждалась тюремная реформа и вынесение приговоров в США, состоялась в среду, 30 мая. По итогам встречи американский лидер традиционно опубликовал в Twitter пост, к которому прикрепил фото рядом с моделью.

При этом пользователи Сети обратили внимание, что Кардашьян находится по правую руку от Трампа, на том же самом месте, где год назад стоял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

Краткое содержание визита Климкина к Трампу: «К ноге. Хороший Климкин. Он у вас привитый?» pic.twitter.com/ja2aeSrIDE — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) May 11, 2017

Тогда встреча с президентом США стала поводом для насмешек над украинским министром, которому «разрешили подержаться за краешек стола Трампа».

Реакция пользователей была вызвана, в том числе тем, что выяснилось, что Трамп согласился на аудиенцию за 400 тыс. долларов, а продолжительность встречи составила всего шесть минут.

Как заявил тогда бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин, «Климкину позволили обменяться парой фраз с Трампом. Причем даже сесть не предложили. … Зато Трамп получил возможность сделать этот чудесный твит».

По мнению Волошина, Трамп решил сфотографироваться вместе с Климкиным, чтобы прикрыть свою встречу с его российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась ранее. При этом встреча с Лавровым продолжалась 40 минут и представляла собой полноценный диалог. Однако в своем Twitter Трамп изобразил обе встречи как равноценные, а себя – в роли арбитра, который пытается примирить между собой Москву и Киев.