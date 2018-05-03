Роскомнадзор ответил на «самолетики» Telegram своей акцией

Роскомнадзор в соцсетях призвал пользователей поучаствовать в акции в поддержку высокого качества интернета на стадионах ЧМ-2018.

«Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в 19.00 по местному времени», – говорится сообществе Роскомнадзора во «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что через час после акции участникам нужно обязательно собрать все мячики, которые найденные возле их домов. Также ведомство опубликовало видео с инструкцией, как сделать бумажный мяч.

Акция Роскомнадзора стала своеобразным ответом на акцию в поддержку мессенджера Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ на действия Роскомнадзора призывал россиян запустить бумажные самолетики в знак поддержки. Дуров также просил пользователей после завершения флешмоба собирать все самолетики, чтобы не мусорить.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.