В Японии показали акита-ину Алины Загитовой

В японском городе Одатэ открылась выставка акита-ину, на которой Общество охраны собак этой породы представило щенка, которого собираются подарить российской олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

«В этот раз во время выставки мы представим собаку породы акита-ину, которую подарим золотой медалистке Олимпийских игр в Пхенчхане Алине Загитовой. Мы очень рады, что наше национальное природное достояние связывает между собой Россию и Японию», – передает ТАСС сообщение общества.

Как передает агентство Киодо, Загитова получит в подарок двухмесячного восьмикилограммового щенка рыже-белого окраса, похожего на всемирно известного пса Хатико. При этом неизвестно, когда собака прибудет в Россию. Предположительно, это произойдет в конце мая – начале июня.

Напомним, 2 марта глава секретариата Общества по охране собак акита-ину Такаси Сасаки заявил, что общество готово подарить щенка олимпийской чемпионке Алине Загитовой, если та захочет принять такой подарок.