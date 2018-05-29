Водитель BMW выстрелил в пешехода в Москве

В Москве водитель BMW расстрелял из пистолета пешехода, который сделал ему замечание за неаккуратное вождение, сообщают очевидцы.

Как передает Telegram-канал Mash, замечание последовало после того, как водитель не пропустил парня с девушкой на пешеходном переходе.

Злоумышленника объявили в розыск и ввели план «Перехват». Пострадавшего молодого человека с несколькими ранениями отправили в одну из больниц. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.