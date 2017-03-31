Прославившуюся бровями в пол-лица блогершу из Якутии избили

Мужчина напал на якутскую блогершу Анжелику Протодьяконову, получившую известность благодаря бровям шириной в половину лица.

Протодьяконова столкнулась с тремя мужчинами на улице Хабарова утром 27 мая. Один из них в ходе ссоры ударил девушку по голове, сообщает «360».

Полиция забрала в отделение и блогершу, и напавшего на нее, оба написали объяснительные по поводу произошедшего.

Публикация от Airat Zagriev (@airatzagriev) 19 Апр 2017 в 11:56 PDT

Протодьяконова заявила о намерении пройти медицинскую экспертизу и засвидетельствовать нанесенные ей побои.

Анжелика Протодьяконова проснулась знаменитой после того, как кто-то сфотографировал ее в общественном транспорте и опубликовал снимок в соцсетях. Фото превратилось в вирусное, девушка не растерялась и создала эпатажный образ. На ее странице в Instagrаm почти 89 тыс. подписчиков. Она также побывала на программе Андрея Малахова.

Публикация от звонки/ватсап 8914-2-715-748 (@maskishow_ykt) 31 Мар 2017 в 8:02 PDT

Девушка рассказывала, что брови рисует сама и лишь однажды делала татуаж.