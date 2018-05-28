Основной этап ЕГЭ стартовал в России

В России стартовал основной этап сдачи единых госэкзаменов (ЕГЭ), в понедельник школьники сдают географию и информатику, сообщили в Роспотребнадзоре.

О желании сдавать ЕГЭ по информатике заявили более 81 тыс. человек, 23 тыс. выпускников предпочли писать географию, передает «Российская газета». Чтобы экзамен был признан сданным, нужно набрать 40 и 37 баллов соответственно.

За ходом экзаменов по всей стране наблюдают активисты и представители Роспотребнадзора. Почти все экзаменационные пункты оборудованы системами видеонаблюдения.

Напомним, 22 мая глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пообещал проверить информацию о том, что двух выпускниц школы проверяющие якобы попросили раздеться при личном досмотре на «репетиционном» ЕГЭ.