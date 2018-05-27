Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил экономические перспективы КНДР в преддверии американо-северокорейского саммита в Сингапуре.

Трамп подтвердил, что американская правительственная делегация прибыла в Пханмунджом для подготовки встречи лидеров США и КНДР.

«Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и в один прекрасный день станет великой экономической и финансовой нацией. Ким Чен Ын соглашается со мной по этому поводу. Это произойдет!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее источники в Белом доме сообщали, что американская делегация прибыла в воскресенье в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Накануне лидер КНДР выразил «твердое намерение» встретиться с главой Белого дома. Перед этим Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры по «восстановлению» договоренностей о проведении двустороннего саммита в Сингапуре.