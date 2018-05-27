В Кемерово появилась новая должность в связи с пожаром в «Зимней вишне»

В Кемеровской области введена должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев на Петербургском международном экономическом форуме.

Цивилев в интервью РИА «Новости» сообщил, что уполномоченный не является сотрудником администрации, это не штатная должность, а общественная работа.

По словам врио главы региона, общественной работой занимается пенсионерка, работавшая с кемеровскими властями в областном штабе, когда произошел пожар.

«Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается», – сообщил глава региона.

Напомним, 25 марта в воскресенье днем сгорел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек.