Чемезов рассказал о мотоцикле проекта «Кортеж»

Мотоцикл проекта «Кортеж» появится не раньше 2019 года, на данный момент не завершены все испытания, заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чемезов сообщил, что прототип мотоцикла проекта «Кортеж» уже был показан, в данный момент «стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности», передает РИА «Новости».



Ранее сообщалось, что первая партия мотоциклов «Кортеж» выйдет в начале 2018 года