Британия начала расследование из-за звонка пранкеров Джонсону

Великобритания начала расследование, чтобы узнать, как пранкер, назвавшийся премьером Армении, смог дозвониться до главы МИД Британии Бориса Джонсона, сообщила представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Такого не должно было произойти, проводится расследование, чтобы установить обстоятельства звонка», – передает Reuters слова представителя премьера.

Она также добавила, что расследование должно гарантировать, что подобное больше не произойдет.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, который рассказал им о вариантах новых санкций против российских олигархов.