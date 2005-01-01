Силуанов отказался менять налоги

Правительство не будет менять налоговый режим в течение ближайшего шестилетнего периода, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов отметил, что государство должно создать стабильные условия. «В первую очередь – это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги», – приводит его слова ТАСС.

В то же время, по словам Силуанова, налоговую систему ждет определенная донастройка.

Так, Минфин планирует упросить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, ИП и самозанятыми, чтобы перевести их работу в «белую» и создать тем самым большой вклад в ВВП.

По словам Силуанова, для роста экономики России до среднемирового уровня в 3% уровень инвестиций в ВВП должен достичь 25%. Он сообщил, что в 2019 году в России планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры.

В начале мая Силуанов говорил, что налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, который в России предлагает ввести Минфин, призван помочь получить гражданам официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет.