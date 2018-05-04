Силуанов рассказал о цели введения нового налога

Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, который в России предлагает ввести Минфин, призван помочь получить гражданам официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет, заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», – цитирует Силуанова ТАСС.

До этого замминистра финансов России Илья Трунин отмечал, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан – на профессиональный доход.

В середине февраля глава МЭР Максим Орешкин предложил рассмотреть возможность введения для самозанятых в России налоговых ставок в размере 6% от выручки.