Россия сформировала колонну гумпомощи для Донбасса

В Ростовской области сформирована автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса, сообщили в ведомстве.

«МЧС России завершило формирование 77-й автомобильной колонны с гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской областей Украины. В четверг автомобили рано утром покинут территорию Донского спасательного центра в ростовской Ковалевке и направятся в сторону границы», – цитирует РИА «Новости» сообщение МЧС.

Отмечается, что колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе «детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ».

Колонна проследует к границе с Украиной на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдет таможенные процедуры, после чего отправится в Донецк и Луганск.

За рулем грузовиков находятся водители-спасатели, «участвовавшие в десятках гуманитарных операций по всему миру».

С августа 2014 года оказание гуманитарной помощи непризнанным республикам Донбасса стало регулярным. За это время нуждающимся жителям юго-востока Украины МЧС России доставляло продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.