Эксперт отметил запрос общества на вертикальные каналы социальной мобильности

«Когда эти каналы серьезно засорились, это вызвало недовольство молодежи. В итоге власть запустила проект «Россия – страна возможностей», появление этого проекта – закономерно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Салин, комментируя решение президента создать АНО «Россия – страна возможностей».

«Среди молодежи давно сформировался запрос на вертикальные каналы социальной мобильности. Когда эти каналы серьезно засорились, это вызвало недовольство молодежи. В итоге власть запустила проект «Россия – страна возможностей» и появление этого проекта – закономерно», – заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павел Салин.

«Позитив этого проекта в том, что он охватил не только сферу государственного управления, но и многие другие сферы, включая творческие. Проект был похож на разовое мероприятие: его проверили, определили финалистов, финалисты постепенно заняли какие-то должности. Но есть запрос на то, чтобы подобные проекты не были разовыми, а стали некими постоянно функционирующими институтами. Этому необходимо было придать какую-то организационно-правовую форму», – продолжил Салин.

«Поскольку у нас президент своими грантами поддерживает НКО, решено данный проект трансформировать в некоммерческую организацию, тем самым создавая постоянно действующую организационную основу для проекта», – подытожил Салин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию (АНО) «Россия – страна возможностей».

Согласно указу главы российского государства, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

Учредителем НКО является Управление делами президента России, а «имущество некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством России». Государственную регистрацию новой организации Путин поручил провести в течение месяца.

Напомним, платформа «Россия – страна возможностей» ранее возникла как агрегатор и акселератор проектов, единая площадка, объединяющая проекты и лучшие подходы, которые способствуют личностной и профессиональной самореализации граждан, продвижению социально полезных инициатив.

Это новый концепт социальных лифтов – система решений, где выбрать и реализовать свой индивидуальный путь к успеху в профессии либо социальном проектировании, стать наставником для других может даже школьник (например, проекты «Российское движение школьников - территория самоуправления», конкурс проектов «Мой первый бизнес»).

Одним из проектов платформе стал Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России», в котором в 2017 году участвовало 200 000 управленцев разного уровня в возрасте до 50 лет. 60 участников уже получили назначения в органах власти, а также на ключевые посты в бизнес-структурах.

Одним из результатов конкурса стало создание мощной системы горизонтальных связей, благодаря которой конкурсанты общаются друг с другом, работают в проектных группах по различным направлениям, становятся наставниками для начинающих специалистов, представляют собой живой пример ориентированного на результат проектного подхода, предполагающего открытое межведомственное взаимодействие и системность в управлении знаниями.