Полиция Москвы пресекла массовые беспорядки среди мигрантов

Массовые беспорядки чуть не разгорелись около миграционного центра в поселке Вороновское, сообщают в соцсетях.

Выходцы из Дагестана не поделили с другими мигрантами места для стоянки такси, сообщает Telegram-канал Mash. Дагестанцы собрались у миграционного центра в составе около 150 человек, количество их противников неизвестно.

Отмечено, что выяснение отношений обошлось без стрельбы благодаря быстрому появлению на месте сотрудников полиции.

Напомним, в сентябре у ТЦ «Москва» произошли массовые волнения среди мигрантов, после того, как охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. За него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной ТЦ.