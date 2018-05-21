«Единая Россия» собралась внедрить систему электронного партийного билета

Для членов «Единой России» предлагается внедрить систему электронного партийного билета и создать многофункциональное мобильное приложение, заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Артем Туров.

На дискуссионной площадке «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва» в рамках партийной конференции «Направление 2026» он отметил, что партии нужно оставаться в политическом авангарде, а для этого применять новейшие технологические решения в своей работе, сообщается на сайте «Единой России».

«Одна из идей – создание защищенной платформы партии в интернете. Она должна стать, по сути, системой коммуникации и учета членов и сторонников партии. Данный инструмент позволит организовать внутрипартийные мероприятия, будет служить системой коммуникации, в первую очередь для политической, общественной и электоральной мобилизации, голосования, проведения социологических исследований, дискуссий, информирования и выполнения иных функций, стоящих перед партией в современных условиях», – подчеркнул Туров.

Он отметил, что на базе этой платформы могут быть сформированы личные кабинеты депутатов, представляющих партию в органах законодательной и представительной власти на различных уровнях.

«Через эти личные кабинеты депутатов могла бы осуществляться связь с избирателями членами партийных организаций. Также полезно создать модуль, который поможет депутатам формировать и публиковать свои декларации», – сказал он.

Секретарь Нижегородского регионального отделения партии, депутат Госдумы Денис Москвин отметил, что партии важно иметь обратную связь от членов и сторонников.

«Сигналы должны приходить в режиме реального времени. Нам необходимо понимать мнение партийцев и сторонников по готовящимся решениям на всех уровнях законодательной и представительной власти по направлениям работы «Единой России», которые партия выбрала для себя в качестве приоритетных», – отметил Москвин.

В ходе работы дискуссионной площадки секретарь Кемеровского регионального отделения партии Алексей Синицын заявил, что «Единая Россия» понимает запрос общества на обсуждение наиболее важных региональных проблем, а платформы «ЕР» могут стать эффективными дискуссионными площадками на местах.

«Дискуссионные площадки на базе партийных платформ предлагается запустить во всех регионах. Это позволит найти ответы на наиболее острые вопросы, по-настоящему помочь людям. «Единая Россия» всегда выступала за открытый диалог, за продуктивное обсуждение наиболее острых проблем на федеральном, региональном, муниципальном уровнях», – сказал Синицын.

Он отметил, что в регионах не так много дискуссионных площадок, на которых общественники, НКО, гражданские активисты, власть, бизнес могли бы по-настоящему выстроить коммуникацию.

«Для решения этой задачи могут быть задействованы партийные платформы «Единой России» в регионах», – резюмировал он.

В свою очередь сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский заявил, что сторонники «ЕР» предлагают создать ресурсный центр поддержки общественных инициатив и лидеров.

«В его задачи будет входить проведение конкурсов проектов и общественных инициатив по профильным направлениям. Речь идет об обеспечении методической, организационной, административной и информационной поддержки гражданских инициатив активистов и некоммерческих организаций», – рассказал Боярский.

Предложение появилось в результате проведения встреч в 73 регионах на тему «Развитие института сторонников партии, новые смыслы и форматы работы». Боярский пояснил, что главная задача института сторонников партии – стать связующим звеном между активистами, некоммерческими организациями, неформальными объединениями граждан, с одной стороны и партией «Единая Россия» – с другой.

Боярский добавил, что центр позволит распространить работу на те направления, которые не охвачены партийными проектами.

«Таким образом, мы надеемся расширить качественный и количественный потенциал сторонников партии, а также внести свой вклад в процесс обновления «Единой России». В наблюдательный совет центра предлагается включить представителей профильных органов государственной власти, депутатов Государственной думы, представителей средств массовой информации, бизнес сообщества, экспертов по направлениям работы центра, а также членов ЦКСС», – резюмировал Боярский.

Партийная конференция «Направление 2026» проходит в формате совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России» в Москве. На полях конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы.

Конференция завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработали основные проблемы в данной части.