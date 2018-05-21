«Единая Россия» собралась внедрить систему электронного партийного билета

Взгляд
21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
Разделы

Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
Перейти а раздел…

Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
Перейти а раздел…

Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – ещё куда ни шло! Подробности...

Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Идеология оправдания предательства жива и сейчас

Сергей Худиев, публицист, богослов
В Ставрополе нарастает скандал, связанный с именем Ильи Сургучева, местного уроженца, прозаика, публициста, деятеля русской эмиграции. Скандал выходит далеко за местные рамки, потому что затрагивает важную для всех нас тему. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Защитника русских школ в Латвии выпустили из-под стражи
          Кремль прокомментировал букет Путина для МеркельВыяснилась причина задержки с выдачей Абрамовичу новой британской визыУкраина обратилась в международный трибунал из-за Крымского мостаШарий проследил эволюцию лжи о Крымском мосте на украинском телеканале
          Стало известно, сколько будет построено подлодок «Борей-А»После двух лет переговоров Бразилия допустила российскую пшеницу на свой рынокКудрин раскрыл секрет своего участия в увольнении десятков генераловСержант ВСУ бросил в жену осколочную гранату
          Украина представила свою версию боев под ГорловкойКрасовский призвал отменить статью УК за заражение ВИЧСША выступили с требованием к народу Ирана по поводу руководства страныЖенщина за рулем «БелАЗа» раздавила бензовоз (фото)

          Главная тема


          В мерах против России Лондон хочет стать радикальнее Вашингтона

          Война на Украине


          В ДНР заявили о второй за сутки атаке ВСУ на Горловку

          «представить к награде»


          Причиной гибели Мамая назвали действия российских журналистов

          «форвардные цены»


          Появились признаки конца эпохи дешевой нефти

          дешевые спекуляции


          Украинский эксперт сделал вывод о «бутафорском Крымском мосте» из-за «КамАЗов»

          «вращал глазами»


          Речь проповедника на свадьбе принца Гарри шокировала гостей

          мнение эксперта


          Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ

          хотят сохранить


          Украина собралась соблазнить Газпром скидкой

          потенциальным противникам


          Желающим вторгнуться в Россию предрекли «военный кошмар»

          «самый ценный ресурс»


          Антон Крылов: Почему России не нужны русские?

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «квантовая Россия»


          Лев Пирогов: Я просто обожаю Советский Союз. По крайней мере, в его виртуальном изводе

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          «Единая Россия» собралась внедрить систему электронного партийного билета

          21 мая 2018, 17:17

          Версия для печати

          Для членов «Единой России» предлагается внедрить систему электронного партийного билета и создать многофункциональное мобильное приложение, заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Артем Туров.

          На дискуссионной площадке «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва» в рамках партийной конференции «Направление 2026» он отметил, что партии нужно оставаться в политическом авангарде, а для этого применять новейшие технологические решения в своей работе, сообщается на сайте «Единой России».

          «Одна из идей – создание защищенной платформы партии в интернете. Она должна стать, по сути, системой коммуникации и учета членов и сторонников партии. Данный инструмент позволит организовать внутрипартийные мероприятия, будет служить системой коммуникации, в первую очередь для политической, общественной и электоральной мобилизации, голосования, проведения социологических исследований, дискуссий, информирования и выполнения иных функций, стоящих перед партией в современных условиях», – подчеркнул Туров.

          Он отметил, что на базе этой платформы могут быть сформированы личные кабинеты депутатов, представляющих партию в органах законодательной и представительной власти на различных уровнях.

          «Через эти личные кабинеты депутатов могла бы осуществляться связь с избирателями членами партийных организаций. Также полезно создать модуль, который поможет депутатам формировать и публиковать свои декларации», – сказал он.

          Секретарь Нижегородского регионального отделения партии, депутат Госдумы Денис Москвин отметил, что партии важно иметь обратную связь от членов и сторонников.

          «Сигналы должны приходить в режиме реального времени. Нам необходимо понимать мнение партийцев и сторонников по готовящимся решениям на всех уровнях законодательной и представительной власти по направлениям работы «Единой России», которые партия выбрала для себя в качестве приоритетных», – отметил Москвин.

          В ходе работы дискуссионной площадки секретарь Кемеровского регионального отделения партии Алексей Синицын заявил, что «Единая Россия» понимает запрос общества на обсуждение наиболее важных региональных проблем, а платформы «ЕР» могут стать эффективными дискуссионными площадками на местах.

          «Дискуссионные площадки на базе партийных платформ предлагается запустить во всех регионах. Это позволит найти ответы на наиболее острые вопросы, по-настоящему помочь людям. «Единая Россия» всегда выступала за открытый диалог, за продуктивное обсуждение наиболее острых проблем на федеральном, региональном, муниципальном уровнях», – сказал Синицын.

          Он отметил, что в регионах не так много дискуссионных площадок, на которых общественники, НКО, гражданские активисты, власть, бизнес могли бы по-настоящему выстроить коммуникацию.

          «Для решения этой задачи могут быть задействованы партийные платформы «Единой России» в регионах», – резюмировал он.

          В свою очередь сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский заявил, что сторонники «ЕР» предлагают создать ресурсный центр поддержки общественных инициатив и лидеров.

          «В его задачи будет входить проведение конкурсов проектов и общественных инициатив по профильным направлениям. Речь идет об обеспечении методической, организационной, административной и информационной поддержки гражданских инициатив активистов и некоммерческих организаций», – рассказал Боярский.

          Предложение появилось в результате проведения встреч в 73 регионах на тему «Развитие института сторонников партии, новые смыслы и форматы работы». Боярский пояснил, что главная задача института сторонников партии – стать связующим звеном между активистами, некоммерческими организациями, неформальными объединениями граждан, с одной стороны и партией «Единая Россия» – с другой.

          Боярский добавил, что центр позволит распространить работу на те направления, которые не охвачены партийными проектами.

          «Таким образом, мы надеемся расширить качественный и количественный потенциал сторонников партии, а также внести свой вклад в процесс обновления «Единой России». В наблюдательный совет центра предлагается включить представителей профильных органов государственной власти, депутатов Государственной думы, представителей средств массовой информации, бизнес сообщества, экспертов по направлениям работы центра, а также членов ЦКСС», – резюмировал Боярский.

          Партийная конференция «Направление 2026» проходит в формате совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России» в Москве. На полях конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы.

          Конференция завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработали основные проблемы в данной части.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............