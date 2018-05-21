Официальный курс евро на вторник вырос до 73,33 рубля

Официальный курс евро, установленный Банком России на вторник, 22 мая, вырос на 15,52 копейки – до 73,3321 рубля.

Доллар увеличился на 59,19 копейки – до 62,5327 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость бивалютной корзины выросла на 39,54 копейки, составив 67,3924 рубля.