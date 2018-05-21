Рубль в начале дня снизился к доллару и евро

Курс доллара утром понедельника, 21 мая, повышался на 26 копеек – до 62,52 рубля, евро увеличился на 11 копеек – до 73,38 рубля.

Нефть Brent торгуется около 78,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».