Китай похвалился успешным запуском собственного авиадвигателя

Китайская компания AECC рассказала об успешных испытаниях авиационного двигателя собственной разработки для реактивного узкофюзеляжного самолета С919.

Первый запуск двигателя, получившего наименование CJ-1000AX, осуществили на сборочном предприятии в Шанхае, передает ТАСС.

Сообщается, что во время тестов скорость вращения двигателя доводили до 6,6 тыс. оборотов в минуту.

Разработчик подчеркивает, что испытания прошли успешно.

В мае прошлого года газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о завершении важнейшего инженерного проекта в Китае – тогда страна впервые создала магистральный авиалайнер, призванный стать конкурентом Airbus и Boeing. Узкофюзеляжный С919, аналог российского МС-21, совершил первый полет.