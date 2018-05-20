Пентагон обвинил Россию в недостаточной борьбе с терроризмом

Россия принимает «недостаточно» мер, направленных на борьбу с терроризмом внутри страны, заявили в министерстве обороны США.

«США и многие в (центральноазиатском) регионе обеспокоены радикализацией, происходящей в России», – заявил РИА «Новости» представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

«Россия критикует страны, которые помогают Афганистану в борьбе с терроризмом, но не делает достаточно для решения проблемы радикализации и вербовки террористов в пределах своих границ», – сказал он.

Так Фолкнер прокомментировал сообщения о большом числе выходцев из России и стран СНГ, присоединяющихся к террористическим группировкам.

Кроме того, Пентагон назвал «российской пропагандой» заявления Москвы об угрозе распространения террористической группировки «Исламское государство*» в странах Центральной Азии.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что ряд западных стран ответственны за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока.