Британия обязала раскрыть имена россиян – владельцев офшоров

Палаты общин британского парламента приняла решение, согласно которому заморские территории королевства должны раскрыть имена владельцев офшорных счетов.

Такая мера предусмотрена поправкой, внесенной депутатом от оппозиционной Лейбористской партии Маргарет Ходж и депутатом от правящей Консервативной партии Эндрю Митчеллом к Законопроекту о санкциях и противодействии отмывания денег.

Поправка была принята без голосования и предусматривает, что до конца 2020 года британские заморские территории будут вынуждены опубликовать имена всех истинных владельцев зарегистрированных в их юрисдикциях компаний. Прежде властям 14 территорий, которые находятся под суверенитетом Великобритании, в том числе финансовых центров на Британских Виргинских островах и на Каймановых островах, удавалось успешно выступать против попыток создания централизованных реестров с информацией о бенефициарных владельцах компаний, передает ТАСС.

Правительство Великобритании до последнего момента противилось идее создания подобных общественно доступных реестров, однако было вынуждено отказаться от противостояния поправке после того, как 21 депутат-консерватор поддержали в этом лейбористов.

«Мы не хотим напрямую разрабатывать для них (заморских территорий) законы, не хотим рисковать ухудшением существующих между нами долгосрочных конституционных обязательства, которые уважают их автономию. Но мы услышали твердую точку зрения Палаты общин по этому вопросу и принимаем тот факт, что, без сомнения, мнение большинства членов этой палаты заключается в том, что заморские территории должны иметь общественно доступные реестры», – сказал замглавы МИД Великобритании Алан Данкан.

Принятые меры коснутся и россиян. По данным неправительственной организации Global Witness, объем средств российских граждан на британских офшорах достигает 34 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов). При этом 30 млрд фунтов стерлингов (41,5 млрд долларов) лежат на офшорных счетах лишь одной территории - Британских Виргинских островов.

В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондон занимает двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет собственные офшоры, в то время как Россия ведет непримиримую борьбу с «нечистыми деньгами».