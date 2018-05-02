Акции «Русала» выросли на сообщениях минфина США

Акции «Русала» в ходе торгов в среду утром умеренно растут, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям.

К 10.21 мск акции «Русала» дорожали на 0,6% – до 31,25 рубля, в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% – до 31,65 рубля, передает РИА «Новости».

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

Тем временем акции Роснефти на торгах Московской биржи также выросли на 5% – до 402,31 рубля за бумагу на фоне сообщений о подготовке проведения обратного выкупа акций компании на общую сумму 2 млрд долларов.



