Производитель элитных латвийских шпрот отчитался об удвоении убытков

Убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brivais Vilnis по итогам прошлого года увеличились почти вдвое, превысив 1,1 млн евро, сообщает Sputnik Latvija.

На результаты деятельности предприятия повлияли российские санкции, ограничившие поставки рыбной продукции из Латвии, снижение покупательной способности в странах Закавказья и Средней Азии, а также высокая конкуренция в Европе, передает РИА «Новости».

Компания Brivais Vilnis появилась на базе одноименного колхоза, основанного в СССР в 1949 году. Ей на правах одной из шести участниц общества Rigas Sprotes, принадлежит товарный знак «Рижские шпроты в масле».

Напомним, в конце прошлого года Россия разрешила поставку шпрот для латвийской компании SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS. Запрет был введен в июне 2015 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия преодолела «шпротовую зависимость» от Прибалтики.