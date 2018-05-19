Береговая охрана Южной Кореи задержала лодку с двумя гражданами КНДР

В субботу утром южнокорейская береговая охрана обнаружила в Желтом море лодку, на борту которой находились два гражданина КНДР.

Один из граждан КНДР оказался офицером Корейской народной армии в чине майора, второй – гражданское лицо, передает ТАСС со ссылкой на канал «Кей-би-эс».

Северокорейцев передали профильным ведомствам Южной Кореи для выяснения обстоятельств пересечения границы и намерений задержанных.

По информации правительственного источника, лодка была перехвачена к северу от острова Пэннендо в акватории города Инчхона.

Напомним, в ноябре 2017 года солдат сбежал из КНДР в Южную Корею. При этом военные КНДР нарушили Корейское соглашение о перемирии, когда пытались остановить беглеца.