Сторонники «Движения «5 звезд» поддержали коалицию с «Лигой»

Стали известны результаты онлайн-голосования сторонников итальянского «Движения «5 звезд» по вопросу «правительственного контракта» с «Лигой».

Документ поддержали 94% проголосовавших. В голосовании участвовали почти 45 тыс. человек, передает ТАСС.

Речь идет о документе из 30 пунктов, который должен стать основой программы предполагаемого коалиционного правительства.

В программе, в частности, говорится об отмене антироссийских санкций и жесткой линии на высылку нелегальных мигрантов.

10 мая сообщалось, что Сильвио Берлускони фактически разблокировал зашедший в тупик процесс формирования правительства Италии, дав согласие на переговоры между своим союзником по коалиции партией «Лига» и «Движением «5 звезд», которое принято также относить к числу «сторонников Путина».