В заявлении Тиллерсона увидели критику Трампа

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлениями, которые американские СМИ расценили как критику президента Дональда Трампа, предупредив об опасности «лидеров, скрывающих правду».

«Размышляя о состоянии американской демократии, я замечаю растущий кризис этики и достоинства. Если наши лидеры пытаются скрывать правду или если мы как народ начнем принимать альтернативную реальность, не укорененную больше в фактах, тогда мы все как граждане Америки идем по пути отказа от нашей свободы», – цитирует Тиллерсона РИА «Новости».

Когда Тиллерсон находился в должности госсекретаря США, в американских СМИ высказывались предположения, что он конфликтует с Дональдом Трампом или что госсекретаря не задействуют в принятии ключевых внешнеполитических решений. В госдепе при этом признавали наличие разногласий между Тиллерсоном и Трампом.

В середине марта Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, выдвинув на его место Майка Помпео, которого позднее сенат утвердил в должности.