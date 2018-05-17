Петербургского физрука заподозрили в педофилии

В Санкт-Петербурге задержан учитель физкультуры одной из городских школ; его подозревают в сексуальном насилии в отношении ученицы, сообщает СК.

Действия сексуального характера в отношении школьницы были совершены учителем в одном из кабинетов учебного заведения, сообщает СК в мессенджере «ТамТам».

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», в данный момент «решается вопрос об аресте 60-летнего педагога».

Из релиза, опубликованного на сайте регионального ГСУ СК России, следует, что преступление было совершено в мае 2018 года.

Напомним, в 2017 году предлагалось создать систему выявления педофилов в школах.