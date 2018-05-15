Водитель Tesla в Швейцарии заживо сгорел в машине

Водитель электромобиля Tesla из Германии не справился с управлением и погиб в результате возгорания машины в Швейцарии, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, в результате электромобиль врезался в разделительный отбойник, перевернулся и загорелся. Находившийся за рулем гражданин Германии не смог выбраться из салона. Причины ДТП пока не известны, передает РИА «Новости».

Пожарные службы проверяют, мог ли из-за перегрева спровоцировать возгорание аккумулятор электромобиля. Рассматривается версия, согласно которой к пожару могла привести химическая реакция в литий-ионном аккумуляторе.

В конце апреля суд в Британии на 18 месяцев лишил прав 39-летнего автолюбителя Бэвиша Пателя за то, что он совершал поездку на пассажирском сиденье Tesla, включив автопилот и полностью доверив управление автомобилю.