Водителя Tesla лишили прав за езду на автопилоте

Британский суд на 18 месяцев лишил прав 39-летнего автолюбителя Бэвиша Пателя за то, что он совершал поездку на пассажирском сиденье на своей машины Tesla, включив автопилот и полностью доверив управление автомобилю.

Рискованную поездку автолюбитель совершил в городе Ноттингем.

Проезжавший мимо водитель снял на видео и выложил в Сеть, как автомобиль с Пателем (который закинув руки за голову сидит на переднем пассажирском сиденье) двигается по дороге со скоростью около 60 километров в час. На ставший популярным видеоролик обратили внимание правоохранители, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

«Он (Бэвиш Патель) не только ставил под угрозу свою собственную жизнь, но и жизни других людей, которые передвигались по дороге в тот день. Надеюсь, что Патель воспользуется этим отстранением и подумает над тем, что побудило его принять такое решение», – отметил следователь Кирк Кэлдикатт, занимающийся расследованием инциднта.

Помимо лишения прав суд приговорил автомобилиста к 100 часам общественных работ, 10-дневному исправительному курсу и штрафу в 1,8 тыс. фунтов (примерно 2,5 тыс. долларов). Нарушитель признался, что совершил необдуманный поступок, однако заявил, что автомобиль вел себя прекрасно, и ему «просто не повезло быть пойманным».

Отмечается, что автомобили Tesla с автопилотом несколько раз попадали в ДТП со смертельным исходом. Представители компании Илона Маска в свою очередь неоднократно поясняли, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека.