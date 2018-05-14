В Китае самолет экстренно сел из-за разбившегося стекла

Самолет Сычуаньских авиалиний экстренно сел в городе Чэнду из-за технической неисправности, сообщили в авиакомпании.

«Рейс 3U8633 Чунцин-Лхаса из-за технической неполадки в 7.42 (2.42 мск) совершил посадку в Чэнду (провинция Сычуань). Пассажиры в настоящее время отдыхают», – передает РИА «Новости» сообщение Сычуаньских авиалиний.

Сейчас авиакомпания меняет самолет для того, чтобы продолжить рейс.

По сообщениям китайских СМИ, во время подлета к Чэнду в кабине самолета разбилось стекло, после чего экипаж подал сигнал бедствия и принял решение экстренно садиться.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадал один из членов экипажа.

Напомним, в 2015 году из-за трещин в стекле кабины пилотов лайнеру Airbus A319-111 потребовалась аварийная посадка в аэропорту Хабаровска.