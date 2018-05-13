New York Times написала о дипломатической победе Израиля на «Евровидении»

По Израилю, столкнувшемуся с множеством сложных политических и военных вопросов, прокатилась волна национальной эйфории после победы певицы Нетты Барзилай на международном песенном конкурсе «Евровидение», пишет New York Times.

Когда результат Барзилай превзошел баллы Австрии, Кипра и Швеции, многие израильтяне восприняли это как дипломатическую победу и подтверждение правоты их государства, говорится в статье NYT.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одним из первых отреагировал на победу Барзилай. «В будущем году в Иерусалиме!» – написал он в Facebook. NYT видит в этих словах израильского премьера отсылку к важнейшим в иудаизме праздникам – Йом-Кипур и Пасхе, и отмечает, что победа Нетты «имеет почти религиозное значение».

Издание напоминает, что в понедельник в Иерусалиме планируется открытие американского посольства, и Израиль готовится к протестам в этой связи. Кроме того, «драма» складывается вокруг обнародованных израильских архивах об иранской ядерной программе и ударов по иранским военным объектам на сирийской территории.

Победа Барзилай, исполнительницы с мощным вокалом, прославившейся своим «кудахтаньем» и вирусным танцем «курицы», хотя бы на время позволила израильтянам почувствовать себя хорошо, пишет автор статьи. NYT сравнивает песню и танец Барзилай, высмеивающей сплетников и тех, кто судачит за спиной, с «международным недовольством по поводу 50-летней оккупацией палестинских территорий» и политики Израиля на других направлениях, в том числе высылке африканских просителей убежища.

«Лихорадка» «Евровидения» в последние годы поутихла, но израильтяне говорят, что победа помогла укрепить, пусть на мгновенье, чувство принадлежности к «небольшой, но отважной стране», которая «имеет огромное влияние в мире».

Британская Daily Mirror ранее написала, что в «куриной» песне «Toy» («Игрушка»), с которой Нетта Барзилай одержала победу на «Евровидении», содержится «мощный сигнал». О победе «позитивной пышечки» также высказались российские продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская.